46-річна Наташа Корольова прокоментувала теплі стосунки з 18-річним сином Архипом Глушко та їх прояви, які ошелешили багатьох

Відео на сторінці артітсткі стало причиною скандалу і їй довелося виправдовуватися в студії «Вечірнього шоу з Аллою Довлатовою» на «Русском радио».

«У нас такі з ним взаємини. Збудився ж той народ, у якого немає такого. Архип просто підріс. Він, наприклад, мене любить кусати. У нього ця звичка залишилася з дитинства. Я кажу йому: "Архип, ти ж уже дорослий лось". Але він так висловлює свою любов", - розповіла Наташа Корольова.

Співачка додала, що її син поки самотній, у нього зараз йде «кастинг дівчат». Артистка додала, що з нею з цього приводу він не радиться.

Нагадаємо, раніше Королева показала відео, як сильно її любить підліток.

Під час зйомки ролика Наташа попросила сина поцілувати її на камеру. "Цілуй матусю», - сказала вона. У відповідь хлопець почав цілувати її в шию.

Фанатів збентежило такий прояв почуттів, зазвичай невластиве для матері і дорослого сина. Вони порахували, що подібний поцілунок важко вважати родинним.

На думку шанувальників артистки, таким чином дорослий хлопець може цілувати тільки свою дівчину.

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