46-летняя Наташа Королева прокомментировала теплые отношения с 18-летним сыном Архипом Глушко и их проявления, которые ошарашили многих

Видео на странице артитстки стало причиной настоящего скандала и ей пришлось оправдываться в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио».

«У нас такие с ним взаимоотношения. Возбудился же тот народ, у которого нет такого. Архип просто подрос. Он, к примеру, меня любит кусать. У него эта привычка осталась с детства. Я говорю ему: «Архип, ты же уже взрослый лось». Но он так выражает свою любовь», - рассказала Наташа Королева.

Певица добавила, что ее сын пока одинок, у него сейчас идет «кастинг девушек». Артистка добавила, что с ней по этому поводу он не советуется.

Напомним, ранее Королева показала видео, как сильно ее любит подросток.

Во время съемки ролика Наташа попросила сына поцеловать ее на камеру. «Целуй мамочку», - сказала она. В ответ парень начал целовать ее в шею.

Фанатов смутило такое проявление чувств, обычно несвойственное для матери и взрослого сына. Они посчитали, что подобный поцелуй трудно считать родственным.

По мнению поклонников артистки, таким образом взрослый парень может целовать только свою девушку.

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