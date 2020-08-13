42-річна російська телеведуча Анфіса Чехова викликала ажіотаж своїм новим захопленням

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в суцільному купальнику смарагдового відтінку.

Пишногруда Чехова показала, як ніжиться в чані з водою, розповівши про задоволення, яке отримала в лазні. На кадрах красуня постала в найрізноманітніших позах, не приховуючи свого щастя.

"Вчора я випробувала на собі всі принади російської лазні. Віниками відходили, в чані зварили, евкаліптом, лавандою і буркуном надихалася. І навіть в хамамі полежала☺️ взагалі, я не фанат лазні, але не спробувати банний обряд - це злочин! Багато хто сюди їде саме за цим😍 і я такий кайф вчора отримала😋", - поділилася Анфіса.

Примітно, що в коментарях користувачі згадали "шпагат і купіль", натякаючи на ще одну російську зірку, яка любить попаритися в лазні. Мова про скандальну балерину Анастасію Волочкову, по стопах якої, мабуть, вирішила піти Чехова.

"А гілки не коляться?"; "Ви розумничка стаєте все красивіше з кожним днем"; " всі фото класні)) 🔥 🔥 🔥 "; "фотки одні й ті ж, всього дві пози 😀 😀 😀 "; "Всі фото відмінні, головне без шпагату на купелі😁", - пишуть в коментарях.

Раніше ми повідомляли, Чехова в обтягуючому червоному костюмі зайнялася йогою, вразивши публіку однією з найбільш спокусливих поз. Зірка встала на карачки, витягнувши вперед руки і вип'ятавши "п'яту точку".

"Йога - це подорож самого себе, через себе, в себе. 🧘 🏻 ♀ ️ Бхагавад Гіта", - підписала кадри Анфіса.

Нагадаємо, що фігуриста Чехова влаштувала прогулянку на велосипеді, змусивши чоловіків ковтати слинки: сміливі кадри.

Також Politeka писала, що Анфіса Чехова без білизни і сорому ошелешила гарячими тренуваннями на підлозі: "тут же діти".