42-летняя российская телеведущая Анфиса Чехова разгорячила публику необычной позой - на эти фото можно смотреть вечно

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежие снимки в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в весьма соблазнительном образе.

Так, Чехова, облаченная в красный комбинезон в обтяжку, без капли смущения встала на четвереньки, вытянув руки вперед и подняв ягодицы кверху.

Анфиса продемонстрировала позу из йоги, чем несказанно порадовала поклонников. Примечательно, на одном из фото вместе с ней засветился ее питомец, французский бульдог по кличке Картошка, который, судя по глазам, "испугался" за хозяйку в такой необычной позе.

"Йога — это путешествие самого себя, через себя, в себя. 🧘🏻‍♀️ Бхагавад Гита", - подписала кадры Анфиса.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное, нахваливая "орех" телеведущей.

"У меня такая же система. Весы - это стресс. А стресс нам не нужен.🤣Смотри в зеркало, если нравишься, всё отлично"

"А картошка почему не прогибается?))"

"Супер гибкость. Анфиса а сколько вы сейчас весите?" - "Не знаю. Я уже несколько лет не взвешиваюсь. Мне всё равно🤷🏻‍♀️"

"Какая гибкая 💕😍😍"

"попа как у ким🤣🔥🔥🔥"

"Я не знал что в одну точку так долго можно смотреть😍🤪😀"

"Какой изящный питон получается!)))🔥"

"В народе говорят: Попа как орех, так и просится на грех!)))"

Ранее мы сообщали, босая Чехова в сером костюме с короткими шортиками впечатлила нежным и умиротворенным образом.

«Как же мне было хорошо эти несколько дней без мессенджеров и соцсетей! Вот думаю, может нафиг и не возвращаться сюда?», - подписала звезда кадр.

Напомним, что фигуристая Чехова устроила прогулку на велосипеде, заставив мужчин глотать слюнки: смелые кадры.

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