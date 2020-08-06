Российская актриса Кристина Асмус поделилась с поклонниками очень личной историей

Как передает Politeka.net, актриса завела откровенный разговор у себя в Инстаграм. Красотка сопроводила рассказ ярким фото, на котором она выглядела немного грустной.

«Когда мне было 12 лет, я ездила в лагерь. И там был конкурс на лучший рисунок. Нарисовать нужно было себя. Я не умела и не умею рисовать от слова «совсем». Одна девочка предложила нарисовать портрет вместо меня. И я согласилась. Получилось реально круто. И я победила в этом конкурсе. Но так и не призналась, что авторство не моё... Прошло ровно 20 лет. Я периодически вспоминаю эту историю и мне стыдно до сих пор...», - рассказала звезда.

За несколько часов ее пост собрал более 40 тысяч лайков. В комментариях Кристине оставили множество отзывов.

«Красивая разведеночка, когда уже твое сердце и душу заполнит другой мужчина?», «Нужно найти ту девочку и подарить ей миллион», «Уже призналась, все нормально», «Было бы прикольно, если бы она вам написала под этим постом», - пишут люди.

Отметим, что недавно Асмус развелась со своим мужем Гариком Харламовым. Сейчас актриса пытается привыкнуть к новой жизни.

Напомним, что Асмус толкнули в объятия известного красавчика, Харламов кусает локти: "Уже 6 дней мы...".

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