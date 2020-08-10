Российская актриса Кристина Асмус вызвала фурор откровенным кадром после развода с Гариком Харламовым

Как сообщает Politeka.net, она опубликовала на своей странице в "Инстаграм" фото, перед которым не устоял даже муж Наташи Королевой - Сергей Глушко (Тарзан).

Для снимка Кристина Асмус полностью разделась и забралась в ванну с синеватой водой. Неизвестный фотограф запечатлел красотку со спины, но от этого кадр получился не менее пикантным. Актриса сидит, поджав ноги и зажмурившись от удовольствия. Мокрые волосы дополнили образ и сделали ее похожей на русалочку.

Судя по всему, Кристина не унывает после разрыва с Гариком Харламовым и даже шутит по этому поводу, так она подписала пост: "Развелась, чтобы эту фотку выложить". Вдобавок, она подготовила более десятка хештегов в насмешку над хейтерами, предугадав их колкости. Смелость и остроумие Асмус оценили даже знаменитости, так Сергей Глушко поставил лайк под пикантным фото.

"Ну уже не смешно... заезжено, все забыли давно про развод"; "Что у женщин в голове???"; "Текст 2 снимаете. ?)"; "Обожаю ваше чувство юмора😂"; "Да, что только люди не придумают Кристина, Вы красотка! Счастья Вам и любви😍😍😍"; "Кристинка, ты просто молодец"; "Пока красивая и молодая,выкладывай таких фоток побольше !! Радуй нас классными фото.."; "Да... теперь это надолго. Пока не найдет нового мужика, будет голой фоткаться 😑"; "Сейчас снова замуж выйдешь", "Красивая Хулиганка", - пишут пользователи соцсети.

Напомним, что грустная Асмус после развода с Харламовым раскрыла тайну о своем прошлом: «Мне стыдно до сих пор».

Также Politeka писала, что Асмус полностью разделась и показала, зачем развелась с Харламовым: «Гарик просто обязан…».

А еще Politeka сообщала, что Асмус после развода с Харламовым пошла по рукам, фото: «Жесть, какие-то грязные мужики...».