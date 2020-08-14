Відома модель Сьюзі Кортес, яка отримала титул за найкрасивіші сідниці, показала себе в неймовірно гарячому ракурсі

На фото красуня здалася в білизні зі шкіряних мотузочок, а образ доповнила стильними чобітьми вище коліна. Сьюзі стала в позу собачки на ліжку, а на руках можна побачити у неї наручники. Волосся Кортес залишила розпущеним, а сама закрила очі від задоволення, так і заманюючи до себе в ліжко. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 40 тисяч лайків і написали коментарі:

"Hermosa", "Прекрасна", "видовище", "хороша позиція", "витончена", "дуже крута дитинко", "Руки назад", "моя дитина любить тебе", "чудово", "Там і так, це найсмачніше", "Солодка".

Повідомлялося, що відома модель Сьюзі Кортес блиснула гордістю в шкіряній білизні.

"Безсоромниця" одягла шкіряну білизну, що представляє собою тонкі смужки, які обплели все тіло.

Ми раніше писали, що відома модель Сьюзі Кортес показала себе в гарячих ракурсах.

На кадрах Сьюзі позує в прозорій білизні, демонструючи себе.

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