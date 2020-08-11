Известная модель Сьюзи Кортес, которая получила титул за самые красивые ягодицы, показалась в необычайно жарком образе

На фото красотка позировала в розовом бикини, которое почти не прикрыло пятую точку. Сьюзи развернулась спиной в ванной и стала на коленки, показывая влажные "булочки". Волосы у Кортес тоже были мокрыми, что сделало фото максимально сочным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

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Фанаты поставили более 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Прекрасное тело", "Я люблю эту детку", "Доброе утро", "Люблю тебя, я из Швейцарии", "Привет, Белла, ты божественна", "Отшлепать, срочно".

Мы писали, что Известная модель Сьюзи Кортес предстала во всей красе на пляже.

Так красотка прошлась по пляжу в маленьком купальнике. Сверху красотка накинула прозрачный шлейф, который развивался по ветру.

Сообщалось, что бразильская модель Сьюзи Кортес покорила формами в белье.

Роскошная Кортес надела маленькие, почти невидимые, трусики, тонкие лямки которых впились в кожу. Также на ножке можно заметить маленькую подвязку. 

Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц устроила шоу, спустив мини-бикини

А еще Politeka писала, что хозяйка самых красивых ягодиц подразнила формами в слишком тесных шортиках

Также Politeka сообщала, что хозяйка самых красивых ягодиц Сьюзи Кортес выставила в камеру свои подрумяненные "булочки"