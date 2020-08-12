34-річна українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи "Nikita", запаморочила голову чарівним фото

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала на пляжі.

Красуня вмостилася на коліна, захопивши жменю білого піску. З одягу на ній видно тільки чорний топ, що відкриває чудовий вид на її апетитні принади. Дівчина вибрала вдалий ракурс, знявши себе зверху. При цьому обличчя Анастасії не видно, лише тільки спокусливе декольте, ноги і руки.

"Тижневий план відпочинку виконано. Поділіться акаунтами, які вас надихають, а я напишу свої😘", - підписала це соковите фото зірка.

Армія шанувальників моментально кинулася коментувати, поставивши за лічені хвилини сотні "лайків".

"Вид карколомний 👍"

"Богиня 🖤"

"Смачно ♥️"

"Красуня 🔥"

"ваш акаунт, напевно, більш мотивує )) А загалом, надихає все ❤️"

Раніше ми повідомляли, Кумейко, яка зараз виступає під псевдонімом DJ Nana, поділилася яскравим фото з відпочинку в соцмережі. На знімку співачка показала, як катається на яхті. Для цього зірка стала на її передній частині і присіла навпочіпки, граціозно витягнувши одну ногу.

Кумейко була в чорному злитому купальнику з оригінальним декором у вигляді сіточки в районі декольте, а зверху накинула яскраву блакитну сорочку.

"Вічний серпень", - підписала фото зірка.

"Настюша, ви дуже красива жінка", "а шпагатик красивий слабо?", "Баба ви відмінна", "Найясніше обличчя", "соковита як ягода", "літня красуня!",- відрегулювали шанувальники.

Нагадавши, волога екс-Nikita в бікіні на мотузочках вразила видом на яхті:"шикарна самочка".

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