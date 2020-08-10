Бывшая солистка группы Nikita Анастасия Кумейко показала идеальный загар на отдыхе
Звезда, выступающая под псевдонимом DJ Nana, поделилась новой фотографией с отдыха в своем Инстаграм. Об этом сообщает Politeka.net.
На фото Кумейко показала, как катается на катере во время отдыха в Турции. Для этого звезда выбралась на его переднюю часть и присела на корточки, грациозно вытянув одну ногу. Певица позирует в черном слитном купальнике с оригинальным декором в виде сеточки в районе декольте, которая добавляет наряду пикантную деталь и позволяет красотке похвастаться своей пышной грудью. Сверху Кумейко накинула яркую голубую рубашку.
«Вечный август», - подписала фото звезда.
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Ее поклонники тут же принялись комментировать пост.
«Настюша, вы очень красивая женщина», «А шпагатик красивый слабо?», «Баба вы отменная», «Августейшая особа», «Сочная как ягода», «Летняя красотка!», - пишут люди.
До этого мы писали, что Кумейко показала себя в купальнике на веревочках, а сама была в воде возле яхты. Анастасия сделала видео наоборот и можно заметить супергеройскую силу красавицы. Она не прыгает, а выпрыгивает из воды и появляется на яхте, где посылает фанатам поцелуи.
"Волшебные поцелуи", - подписала фото красотка.
Фанаты поставили видео более 7 тысяч лайков и написали комментарии.
Напомним, влажная экс-Nikita в бикини на веревочках сразила видом на яхте: "Шикарная самочка".
Как сообщала Politeka, бесстыжая экс-Nikita свела с ума изгибами в купальнике под жарким солнцем: "Тигрица".
Также Politeka писала, что влажная экс-Nikita в бикини на веревочках пошалила перед камерой: "Ножки просто бомба".