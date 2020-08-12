38-річна співачка Надія Мейхер вразила публіку кумедною витівкою

Як передає Рoliteka.net, зірка опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому постала в укорочених широких темних брюках, білій майці з оригінальним принтом. Родзинкою "пацанського" вбрання знаменитості стали різне взуття і різні сережки.

Так, на одній нозі у зірки класична чорна туфелька, на іншій - білий черевик на масивній підошві.

На цьому витівки Мейхер не закінчилися. Артистка високо задерла ногу, демонструючи відмінну розтяжку. Надія, чий незвичайний образ доповнила червона сумочка-футляр, завзято посміхнулася в камеру.

"Знайдіть відмінності... 😂", - підписала фото знаменитість.

Користувачі кинулися обговорювати побачене й вгадувати ці самі "відмінності".

"Туфлі і кросівки"

"Щось з обличчям 🙈"

"Надія Ван Дамм 💪 😁 🌹 "

"Туфлі різні) і прекрасна розтяжка🔥"

"Різне взуття і сережки, більше не знайшла"

"Чия туфля? 😂"

"Круууто🙌 В одному фото, одночасно продемонстрували свою потрясну розтяжку🔥і як класика чудово поєднується з casual👍👍👍 Камера, дуже чітко сфотографувала, ваш бунтарський дух пацанки-хуліганки😜🤘Надійка, я обожнюю коли, ви вся така прикольна хуліганка🔥"

Раніше ми повідомляли, Мейхер підкорила публіку ніжним образом в шовках.

Співачка примірила екстравагантну сукню з хусткою в сірому, синьому і чорному кольорах. Наряд прикрасили складні квітчасті візерунки. Надія притулилася до стіни, оголивши одне плече і млосно нахиливши голову.

Нагадаємо, що пишногруда Мейхер пішла по стопах Волочкової і розтягнулася на камеру: "Балет Для дорослих».

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