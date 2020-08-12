38-річна співачка Надія Мейхер вразила публіку кумедною витівкою
Як передає Рoliteka.net, зірка опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому постала в укорочених широких темних брюках, білій майці з оригінальним принтом. Родзинкою "пацанського" вбрання знаменитості стали різне взуття і різні сережки.
Так, на одній нозі у зірки класична чорна туфелька, на іншій - білий черевик на масивній підошві.
На цьому витівки Мейхер не закінчилися. Артистка високо задерла ногу, демонструючи відмінну розтяжку. Надія, чий незвичайний образ доповнила червона сумочка-футляр, завзято посміхнулася в камеру.
"Знайдіть відмінності... 😂", - підписала фото знаменитість.
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Користувачі кинулися обговорювати побачене й вгадувати ці самі "відмінності".
"Туфлі і кросівки"
"Щось з обличчям 🙈"
"Надія Ван Дамм 💪 😁 🌹 "
"Туфлі різні) і прекрасна розтяжка🔥"
"Різне взуття і сережки, більше не знайшла"
"Чия туфля? 😂"
"Круууто🙌 В одному фото, одночасно продемонстрували свою потрясну розтяжку🔥і як класика чудово поєднується з casual👍👍👍 Камера, дуже чітко сфотографувала, ваш бунтарський дух пацанки-хуліганки😜🤘Надійка, я обожнюю коли, ви вся така прикольна хуліганка🔥"
Раніше ми повідомляли, Мейхер підкорила публіку ніжним образом в шовках.
Співачка примірила екстравагантну сукню з хусткою в сірому, синьому і чорному кольорах. Наряд прикрасили складні квітчасті візерунки. Надія притулилася до стіни, оголивши одне плече і млосно нахиливши голову.
Нагадаємо, що пишногруда Мейхер пішла по стопах Волочкової і розтягнулася на камеру: "Балет Для дорослих».
Також Politeka писала, що пристрасна Надія Мейхер забула про вік і блиснула формами в шкірі: "Вамп»