Відома українська актриса Катерина Нікітіна, зірка "Квартал 95", показала свої останні дні відпочинку

На фото Нікітіна позувала в чорному купальнику. Красуня посміхалася на камеру, знімаючи саму себе на телефон. Катерина показувала своє мокре тіло і пружні сідниці, поки лежала на покривалі. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Так-так, ніхто не вмирає. Не розводимо паніку. Мені приємно, що Ви так реагуєте, але у мене все прекрасно, просто прикро за той палець. Смажимо персики перед від'їздом", - написала Нікітіна.

Фанати нічого не змогли написати під публікацією або поставити лайки, але так і хочеться сказати: "Катюш, одужуй!".

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Для відпочинку на морі Саша одягла яскравий червоний купальник в білий горошок. Судячи з фото, вона нещодавно вийшла з води - волосся ще не встигли висохнути.

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На фото Катерина позувала в чорному топі і спідниці. Друга красуня здалася в сукні і без білизни.

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