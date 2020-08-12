Известная украинская актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95", показала свои последние дни отдыха

На фото Никитина позировала в черном купальнике. Красотка улыбалась на камеру, снимая саму себя на телефон. Екатерина показывала свое мокрое тело и упругие ягодицы, пока лежала на покрывале. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Так-так, никто не умирает. Не разводим панику. Мне приятно, что вы так реагируете, но у меня все прекрасно, просто обидно за тот палец. Жарим персики перед отъездом", - написала Никитина.

Фанаты ничего не смогли написать под публикацией или поставить лайки, но так и хочется сказать: "Катюш, выздоравливай!".

Ранее мы писали, что актриса "Квартала 95" Александра Машлятина приятно удивила красотой на пляже.

Для отдыха на море Саша надела яркий красный купальник в белый горошек. Судя по фото, она недавно вышла из воды - волосы еще не успели высохнуть.

Мы сообщали, что популярная отечественная артистка Екатерина Никитина показалась в смелом луке с подругой-красавицей.

На фото Екатерина позировала в черном топе и юбке. Вторая красавица показалась в платье и без белья.

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