Украинская актриса и участница «Квартал 95» Екатерина Никитина устроила пикантный танец с подругой

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Эта песня меня просто рвёт на части!✨ Кайфую так же, как и от сериала «ЧИКИ»», — говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Никитина позирует вместе с подругой, с которой исполняет жаркий танец на камеру. При этом обе красотки наряжены в черный облегающий наряд, поверх которого красуется красная накидка.

«красотки мои. Хочу к вам»,

«Вот это огненные красотки! Невероятно», «огонь вообще получилось! Не останавливайтесь!», «круто вышло. Долго репетировали?», «бомбические», «какие же вы огненные красотки! Я не могу», «Хочу еще! Круто», «огонь танец! Круто получилось», — пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что украинская актриса Екатерина Никитина показала себя в смелом образе.

На кадрах красотка была без одежды скорее всего, но можно увидеть только тень Екатерины, которая соблазнительно выгнулась для фото. Девушка запрокинула голову и оставила волосы распущенными, демонстрируя идеальные изгибы. Звезда сделала все, чтобы привлечь внимание к песне и фанаты запомнили слова.

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