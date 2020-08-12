Актори Анджеліна Джолі і Бред Пітт все ніяк не розлучаться

Зараз голлівудська зірка виявилася незадоволеною ходом шлюборозлучного процесу, тому зажадала замінити суддю Джона Удеркіркам.

Публіка тут же почала обговорювати дії актриси, адже вона сама затверджувала відповідального за розв'язання питання про опіку над їх з Бредом шістьма дітьми.

Однак Енджі раптово оголосила, що суддя не може вести справу неупереджено, адже Удеркіркам має ділові відносини з одним з адвокатів Пітта, пише cosmo.ru.

Боячись програти справу, Джолі прийняла рішення про відвід судді, тому Пітту буде непереливки.

Дії актриси приведуть до того, що шлюборозлучний процес ще більше затягнеться.

Друг сім'ї заявив, що Анджеліна завдала удару нижче пояса, а її тактика говорить лише про те, що їй не подобається, як йде справа. За словами інсайдера, зірка ніколи б не зупиняла шлюборозлучний процес, якби програвав колишній чоловік.

"У неї зрив через відчайдушне бажання перемогти", - зазначило джерело.

Варто відзначити, що судові розгляди між двома акторами почалися ще у 2016 році.

Зірка довгий час не дозволяла бачитися з дітьми, але під час пандемії пом'якшилася. Тепер актора нерідко бачать в будинку колишньої дружини.

Нагадаємо, нещодавно Анджеліна Джолі вийшла на прогулянку по Лос-Анджелесу зі своїм середнім сином Ноксом.

Попри спеку, зірка була одягнена в об'ємний кашеміровий светр з V-подібним вирізом і білу довгу спідницю.

Шанувальники звернули увагу, що 45-річна зірка сильно схудла. Фанати в коментарях розділилися в думках з приводу зовнішності знаменитості.

Нагадаємо, що Анджеліна Джолі забула про білизну і без сорому з'явилася на вулиці, спекотні кадри: "Королева".

Як повідомляла Politeka, нахабна Джолі без докорів сумління розповіла, як повела Пітта: "підігрівала інтерес...".

Також Politeka писала, що Анджеліна Джолі налякала траурним видом на прогулянці з донькою, мережа кипить: «як бабка».