Відомий співак Сергій Лазарєв показав, як відпочиває влітку, призавшись в ліні

На фото Лазарєв позував без одягу. Красунчик зняв навіть футболку, демонструючи підкачані груди. У Сергія була легка неголеність і він закрив очі на фотографії, показуючи на тлі гори і басейн. Фото оцінили фанати, які захопилися тілом співака. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Лінива лінь...",- написав Сергій під фото.

Фанати поставили майже 30 тисяч лайків, включаючи Ані Лорак, і написали коментарі:

"Ох, Лазарєв ! Що ти з нами робиш", "як же тут жарко", " приємного відпочинку і відмінного настрою!) ", "Я думала, що тільки Олена-лінь, виявляється і Сергій-лінь", " Сергій В'ячеславович, ну навіщо так???", "Гарного ледачого відпочинку", " Сергій В'ячеславович, ви нахабно мочbnt труси своїм фанаткам такими фотографіями!", "Сергій Лазарєв, у вас дуже красиві дітки!:) Здоров'я їм", "Ух, який ледар".

Повідомлялося, що 49-річна російська телеведуча Лера Кудрявцева і Сергій Лазарєв, між якими раніше був роман, познайомили своїх дочок.

Знімок з Анею Лазоревой і дочкою Кудрявцевой Машею неймовірно розчулило мережу. Фоловери артиста захоплюються милим знімком. Також в мережі відзначають, що дочка Лазарєва вже помітно підросла.

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