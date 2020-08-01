Популярный российский певец Сергей Лазарев показал себя во всей красе, расстегнув рубашку

Как сообщает Politeka.net, звезда опубликовал пикантное фото на своей странице в "Инстаграм".

На черно-белом снимке Сергей Лазарев позирует в черной рубашке и брюках. Он расстегнул несколько пуговиц и обнажил свою грудь. Чтобы сделать кадр еще более соблазнительным, певец взялся руками за воротник и томно посотрел в камеру, мужественно выпятив подбородок.

Пользователи соцсети прокомментировали внешний вид Лазарева, оставив много комплиментов. Стоит отметить, что певица Ани Лорак, которой приписывают роман с исполнителем, упустила свой шанс одной из первых оценить новый снимок.

"Убийственная эстетика 💥💥💥😍😍😍"; "Какой шикарный!!😻"; "Несите огнетушитель, как говорится"; "Это слишком огненно!🔥"; "После таких фото утро действительно доброе 😍❤️"; "Чёрно-белая эстетика! Чертовски хорош!"; "Вай, какой горячий 🔥🔥🔥"; "Ваййй боже как красив, это не только утро доброе, но и день, и вечер, ведь ты такое солнце ❤️❤️❤️"; "А зачем вы такой сексуальный?"; "Огонь🔥 Зачем так красиво?😍 Шикарный мужчина, похититель женских сердец😍❤️", - пишут комментаторы.

Напомним, растрепанная Лорак похвасталась развлечениями с бывшей любовницей Лазарева: "Какие горяченькие".

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