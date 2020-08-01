Популярный российский певец Сергей Лазарев показал себя во всей красе, расстегнув рубашку
Как сообщает Politeka.net, звезда опубликовал пикантное фото на своей странице в "Инстаграм".
На черно-белом снимке Сергей Лазарев позирует в черной рубашке и брюках. Он расстегнул несколько пуговиц и обнажил свою грудь. Чтобы сделать кадр еще более соблазнительным, певец взялся руками за воротник и томно посотрел в камеру, мужественно выпятив подбородок.
Пользователи соцсети прокомментировали внешний вид Лазарева, оставив много комплиментов. Стоит отметить, что певица Ани Лорак, которой приписывают роман с исполнителем, упустила свой шанс одной из первых оценить новый снимок.
С кем Настя Каменских крутила романы до Потапа, в сеть слили фото всех бывших: "Называл ее ..."
Сын Пугачевой и Галкина решился на вопрос, который волнует многих: «Папа, отвечай, почему…»
Мощный ураган обрушился на Украину, кадры непогоды: "ветер разорвал пополам..."
Бесстыжая Асмус разделась до пояса, показав, что потерял Харламов: топ горячих образов актрисы
"Убийственная эстетика 💥💥💥😍😍😍"; "Какой шикарный!!😻"; "Несите огнетушитель, как говорится"; "Это слишком огненно!🔥"; "После таких фото утро действительно доброе 😍❤️"; "Чёрно-белая эстетика! Чертовски хорош!"; "Вай, какой горячий 🔥🔥🔥"; "Ваййй боже как красив, это не только утро доброе, но и день, и вечер, ведь ты такое солнце ❤️❤️❤️"; "А зачем вы такой сексуальный?"; "Огонь🔥 Зачем так красиво?😍 Шикарный мужчина, похититель женских сердец😍❤️", - пишут комментаторы.
Напомним, растрепанная Лорак похвасталась развлечениями с бывшей любовницей Лазарева: "Какие горяченькие".
Как сообщала Politeka, похудевший Лазарев восхитил новой внешностью, Ани Лорак не устояла: «Любовь окрыляет».
Также Politeka писала, что Сергей Лазарев неожиданно нашел замену Ани Лорак, уже отдыхают на яхте: "Блондиночка хороша".