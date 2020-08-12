Известный певец Сергей Лазарев показал, как отдыхает летом, призавшись в лени

На фото Лазарев позировал без одежды. Красавчик снял даже футболку, демонстрируя подкачанную грудь. У Сергея была легкая небритость и он закрыл глаза на фотографии, показывая на фоне горы и бассейн. Фото оценили фанаты, которые восхитились телом певца. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Ленивая лень...", - написал Сергей под фото.

Фанаты поставили почти 30 тысяч лайков, включая Ани Лорак, и написали комментарии:

"Ох, ЛАЗАРЕВ ! Что ты с нами делаешь", "Как же здесь жарко", "Приятного отдыха и отличного настроения!)", "Я думала, что только Лена-лень, оказывается и Серёжа-лень", "Сергей Вячеславович, ну зачем так???", "Хорошего ленивого отдыха", "Сергей Вячеславович, Вы нахально мочите трусы своим фанаткам такими фотографиями!", "Сергей Лазарев, у вас очень красивые детки!:) Здоровья им", "Ух, какой лентяй".

Сообщалось, что 49-летняя российская телеведущая Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев, между которыми ранее был роман, познакомили своих дочек.

Снимок с Аней Лазоревой и дочерью Кудрявцевой Машей невероятно умилило сеть. Фолловеры артиста восхищаются милым снимком. Также в Сети отмечают, что дочь Лазарева уже заметно подросла.

Напомним, «любовник» Лорак Сергей Лазарев не сдержался и заговорил о личном

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