Відома модель Міла Кузнєцова, володарка найбільшого бюста в Україні, показала себе в незвичайному образі

На фото красуня позувала в чорній мереживній блузці. Міла показала себе досить близько і можна побачити величезний бюст в величезному декольте. Образ Кузнєцова доповнила стильним макіяжем, а сама дивилася в камеру. Як можна помітити, модель відпочивала в ресторані. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати нічого не змогли написати в коментарях або поставити лайки, але так і хочеться сказати: "гармата, немає слів".

Раніше ми повідомляли, що українська модель Міла Кузнєцова похвалилася гордістю в сукні з величезним декольте.

"Київ Привіт! Бомбезні зйомки на каналі... " - йдеться в повідомленні.

Кузнєцова супроводжувала свій пост фотографією, зробленою зі студії популярного телеканалу. На ньому вона позує в пікантному міні-сукні з декольте, яке ефектно підкреслює її розкішні форми.

Повідомлялося, що відома українська модель Міла Кузнєцова вразила пишним бюстом у відкритому купальнику на відпочинку в басейні.

Цього разу Міла показала, як рятується від літньої спеки в басейні.

Нагадавши, Українка з 13-м розміром бюста дала потанцювати своїм " бомбочкам"

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