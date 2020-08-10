Украинская модель и инстадива с 13-м размером груди Мила Кузнецова порадовала публику новым горячим фото

Мила опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм фото одесского отдыха, передает Politeka.net (чтобы посмотреть - проскролльте вниз).

Кузнецова забралась в душевую кабину, там взяла в руку лейку душа и поднесла к губам, словно это микрофон. С открытым ртом и мечтательным взглядом в сторону модель изобразила пение.

При этом Мила одета в сарафане с растительным узором, которые еле вместил «достоинство» внушительных размеров.

«Ты классно выглядишь и типа поешь хорошо», «Очень большие бомбы», «Вы как всегда круто выглядите, что там поёте в душе?», - пишут в комментариях.

Ранее мы сообщали, Кузнецова поделилась у себя в Инстаграм снимком, на котором во всей красе продемонстрировала свою главную гордость. На ней было цветастое платье с очень глубоким декольте, из-под которого заметен черный бюстгальтер со шлейками накрест на груди.

Образ дополнили белые серьги и черный в белый горох платочек на голове, завязанный по типу обруча.

«У счастья нет завтрашнего дня; у него нет и вчерашнего; оно не помнит прошедшего, не думает о будущем; у него есть настоящее — и то не день, а мгновение.💙💛 Будьте все счастливы 🥰», – подписала снимок Кузнецова.

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