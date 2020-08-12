Режисер Костянтин Богомолов, чоловік телеведучої Ксенії Собчак викликав ажіотаж в мережі одним фото
Як передає Politeka.net, Богомолов опублікував архівний знімок у своєму мікроблозі в Instagram. У кадрі вони з дружиною дуже близько стоять один до одного, мало не торкаючись обличчями. Собчак в чорних сонцезахисних окулярах і з червоною помадою на губах.
"Давним-давно...", - підписав це душевне фото щасливий режисер.
Користувачі кинулися обговорювати побачене. Більшість переплутали Собчак з іншою відомою блондинкою, актрисою Ренатою Литвиновою.
"Чому я бачу тут Ренату Литвинову😂" - "я тільки після Вашого комента зрозуміла, що це не Рената!...ААА😂" - "косить під неї" - "ой, цю щелепу ні з чиєю не переплутаєш, не повірю що не впізнали Собчак😂"
Безсоромна зірка "Квартал 95" в купальнику з насолодою вигнулася, вразивши червоними губками: "Ось це пейзаж!"
Спекотна обраниця Харламова показала в декольте, чим краще Асмус: "Мужики в шоці"
Перерахунок пенсій, в ПФУ роз'яснили, що треба терміново зробити, щоб не втратити гроші: "Доведеться звернутися до..."
Рудницька потрапила в неприємність після прощання з сином Віктора Павліка: "прямо за кермом..."
"Чи то Литвинова, чи то Собчак 👌"
"З Ренатою схожість на цьому фото дуже сильна"
"Ксенія стала з вами сексі і це помітно навіть жінкам ..."
"Вони знайшли один одного ❤ ️❤️❤️"
"У вас схожі носи 👍 вітаю, це хороший знак 😊"
"Це дивно, але ви з Ксенією зовні краще один одному підходите, ніж Віторган..."
Раніше ми повідомляли, в мережі обговорюють, на кого схожий трирічний син Собчак Платон (від першого шлюбу з актором Максимом Віторганом).
Деякі стверджують, що хлопчик схожий на Ксенію, інші ж бачать схожість з батьком. Однак багато хто впевнений, що Платон схожий на свого дідуся, що вже пішов з життя.
Собчак несподівано розкрила, на кого все ж схожа її дитина. Зірка опублікувала архівне фото, на якому постала разом зі своїм батьком.
"Люблю тебе. Намагаюся жити як ти завжди вчив - вільно, і не озираючись на думку інших. Шкода, що ти не побачив Платона, він дуже схожий на тебе. Вічна пам'ять", - підписала Ксенія.
Нагадавши, романтична Собчак на відпочинку задерла сукню, засвітивши зайве, Лазарєв оцінив
Також Politeka повідомляла, що Собчак жорстко рознесла в'янучого Леонтьєва, порівнявши його кар'єру з вірусом