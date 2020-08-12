Режисер Костянтин Богомолов, чоловік телеведучої Ксенії Собчак викликав ажіотаж в мережі одним фото

Як передає Politeka.net, Богомолов опублікував архівний знімок у своєму мікроблозі в Instagram. У кадрі вони з дружиною дуже близько стоять один до одного, мало не торкаючись обличчями. Собчак в чорних сонцезахисних окулярах і з червоною помадою на губах.

"Давним-давно...", - підписав це душевне фото щасливий режисер.

Користувачі кинулися обговорювати побачене. Більшість переплутали Собчак з іншою відомою блондинкою, актрисою Ренатою Литвиновою.

"Чому я бачу тут Ренату Литвинову😂" - "я тільки після Вашого комента зрозуміла, що це не Рената!...ААА😂" - "косить під неї" - "ой, цю щелепу ні з чиєю не переплутаєш, не повірю що не впізнали Собчак😂"

"Чи то Литвинова, чи то Собчак 👌"

"З Ренатою схожість на цьому фото дуже сильна"

"Ксенія стала з вами сексі і це помітно навіть жінкам ..."

"Вони знайшли один одного ❤ ️❤️❤️"

"У вас схожі носи 👍 вітаю, це хороший знак 😊"

"Це дивно, але ви з Ксенією зовні краще один одному підходите, ніж Віторган..."

Раніше ми повідомляли, в мережі обговорюють, на кого схожий трирічний син Собчак Платон (від першого шлюбу з актором Максимом Віторганом).

Деякі стверджують, що хлопчик схожий на Ксенію, інші ж бачать схожість з батьком. Однак багато хто впевнений, що Платон схожий на свого дідуся, що вже пішов з життя.

Собчак несподівано розкрила, на кого все ж схожа її дитина. Зірка опублікувала архівне фото, на якому постала разом зі своїм батьком.

"Люблю тебе. Намагаюся жити як ти завжди вчив - вільно, і не озираючись на думку інших. Шкода, що ти не побачив Платона, він дуже схожий на тебе. Вічна пам'ять", - підписала Ксенія.

Нагадавши, романтична Собчак на відпочинку задерла сукню, засвітивши зайве, Лазарєв оцінив

Також Politeka повідомляла, що Собчак жорстко рознесла в'янучого Леонтьєва, порівнявши його кар'єру з вірусом