Режиссер Константин Богомолов, муж телеведущей Ксении Собчак вызвал ажиотаж в сети одним фото

Как передает Politeka.net, Богомолов опубликовал архивный снимок в своем микроблоге в Инстаграм. В кадре они с женой очень близко стоят друг к другу, чуть ли не соприкасаясь лицами. Собчак в черных солнцезащитных очках и с красной помадой на губах.

"Давным-давно...", - подписал это душевное фото счастливый режиссер.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное. Большинство перепутало Собчак с другой известной блондинкой, актрисой Ренатой Литвиновой.

"Почему я вижу тут Ренату Литвинову😂" - "я только после вашего коммента поняла, что это не Рената!...ААА😂" - "косит под неё" - "ой, эту челюсть ни с чьей не перепутаешь, не поверю что не узнали Собчак😂"

"То ли Литвинова, то ли Собчак 👌"

"С Ренатой сходство на этом фото очень сильное"

"Ксения стала с вами секси и это заметно даже женщинам ..."

"Они нашли друг друга ❤️❤️❤️"

"У вас похожи носы 👍 поздравляю, это хороший знак 😊"

"Это удивительно, но вы с Ксенией внешне лучше друг другу подходите, чем Виторган..."

Ранее мы сообщали, в сети обсуждают, на кого похож трехлетний сын Собчак Платон (от первого брага с актером Максимом Виторганом).

Некоторые утверждают, что мальчик похож на Ксению, другие же видят сходство с отцом. Однако многие уверены, что Платон похож на своего ушедшего давно из жизни дедушку.

Собчак неожиданно раскрыла, на кого все же похож ее ребенок. Звезда опубликовала архивное фото, на котором предстала вместе со своим отцом.

"Люблю тебя. Стараюсь жить как ты всегда учил - свободно, и не оглядываясь на мнение других. Жалко, что ты не увидел Платона, он очень похож на тебя. Вечная память", - подписала Ксения.

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