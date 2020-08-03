Скандальная российская журналистка Ксения Собчак огорошила поклонников выходкой, показавшись в сразу нескольких непривычных для себя образах

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Специально для вас сделала перевод текста в начале клипа Лободы “Понятие гармонии — одно из ключевых в понимании женской вселенной: оно предполагает совершенство без лишних движений, незамедлительное обоснование смысла каждого элемента через смысл целого и пассивное участие этого элемента во всем существующем...» — говорится в сообщении.

Обратим внимание, что дальше Собчак рассказывает о настоящем замысле клипа, который рассказывает о положении женщин в мужском обществе.

«Мужчина не готов воспринимать то, что выходит из рамок его, мужского понимания «женственного». Любая фриковатость отталкивает и вызывает раздражение, хотя каждый имеет право на странность, необычность и собственное понимание сексуального и гармоничного», — подчеркнула она.

На опубликованных кадрах видно, что Собчак наложила при помощи техники свое лицо на других участников видеоклипа, из-за чего кажется, что журналистка «располнела», «полысела», а также снималась без белья.

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