Скандальная российская журналистка Ксения Собчак огорошила поклонников выходкой, показавшись в сразу нескольких непривычных для себя образах

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Специально для вас сделала перевод текста в начале клипа Лободы “Понятие гармонии — одно из ключевых в понимании женской вселенной: оно предполагает совершенство без лишних движений, незамедлительное обоснование смысла каждого элемента через смысл целого и пассивное участие этого элемента во всем существующем...» — говорится в сообщении.

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Специально для вас сделала перевод текста в начале клипа @lobodaofficial “Понятие гармонии — одно из ключевых в понимании женской вселенной: оно предполагает совершенство без лишних движений, незамедлительное обоснование смысла каждого элемента через смысл целого и пассивное участие этого элемента во всем существующем...”. Клип рассказывает нам собственно про то,как малейший выход женщин в дисгармоничное (с т зр мужчин) пространство вызывает взрыв мозга. Мужчина не готов воспринимать то,что выходит из рамок его,мужского понимания «женственного». Любая фриковатость отталкивает и вызывает раздражение, хотя каждый имеет право на странность,необычность и собственное понимание сексуального и гармоничного. И что вы думаете? Все это тут же и демонстрируют мужчины ,но уже на просторах фейсбука. В этом и гениальность провокаций @gudokgudok Люди разоблачают себя всегда сами. Им просто нужно немножечко помочь😉😂 Этот принцип,Саш,обьединяет нас сильнее кровных уз✊🏻❤️ За что я люблю тончайший и умнейший постмодернистский стеб Гудкова? За то ,что кроме эстетства у него всегда «сеанс магии с последующим разоблачением». Работает безотказно. 1)Пишешь вначале текст Симоны де Бовуар( это словосочетание уже большинству нужно гуглить😂) 2) Не просто пишешь, а на французском. (поймет только Познер и Галкин , но Познер в отпуске,а Галкин занят домашними делами) 3) Ждешь когда «разгневанные мужчины» начнут «судить» и называть это «пошлостью» и «вульгарностью» уже в реальной жизни ,а не только в клипе. Получаешь - 5 млн просмотров за три дня и море обсуждений,восхищений и публичных разоблачений чужой глупости))))) Спасибо,за то,что сделали меня частью этого прекрасного Фем-манифеста❤️❤️ и отдельное спасибо @christophe_mecca который изначально сделал мой прекрасный парик))))

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Обратим внимание, что дальше Собчак рассказывает о настоящем замысле клипа, который рассказывает о положении женщин в мужском обществе.

«Мужчина не готов воспринимать то, что выходит из рамок его, мужского понимания «женственного». Любая фриковатость отталкивает и вызывает раздражение, хотя каждый имеет право на странность, необычность и собственное понимание сексуального и гармоничного», — подчеркнула она.

На опубликованных кадрах видно, что Собчак наложила при помощи техники свое лицо на других участников видеоклипа, из-за чего кажется, что журналистка «располнела», «полысела», а также снималась без белья.

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