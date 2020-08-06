Скандальная телеведущая Ксения Собчак вызвала бурную реакцию сети своим новым фото

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм звезда опубликовала очень женственное фото с отдыха. Красотка сидела на мраморе, задрав платье и засветив свои стройные ножки. Было видно, что ведущая обгорела на солнце. Но, похоже, ее это не смущало. Собчак смотрела вдаль, что выглядело весьма романтично.

«Хорошо в Адлере летом!!!», - подписала снимок звезда.

Стоит отметить, что ее пост вызвал шквал критики. Подписчики припомнили ведущей слова о том, что она никогда не будет отдыхать на российских курортах.

«Вроде кто-то говорил, что на наше море ни ногой», «А говорила: "Лучше никуда, чем куда попало"! И вдруг Адлер! Вас не поймёшь», «Обабела-то как», «А говорили, на наши курорты ни-ни», - пишут люди.

Впрочем, многим понравился образ Собчак. Ее фото за час собрало почти 30 тысяч лайков. Оценил снимок российский певец Сергей Лазарев. В комментариях ей оставили массу комплиментов.

«Живописно, хоть рисуй Вас», «На этом фото вы похожи на Ренату Литвинову», «Какая вы, Ксения, романтичная», «Прекрасная женщина», - пишут поклонники.

Ранее мы писали, что Ксения Собчак снялась в клипе Светланы Лободы. Она исполнила роль одной из женщин, которые танцевали на столе.

Напомним, что Собчак с посиневшим лицом напугала внешним видом, фото не для слабонервных.

Как сообщала Politeka, Собчак показала топ нереальных образов, красноречивые кадры.

Также Politeka писала, что Собчак жестко разнесла увядающего Леонтьева, сравнив его карьеру с вирусом: "Еще не закончилась, но всем уже...".