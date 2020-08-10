Скандальная российская телеведущая Ксения Собчак раскрыла секрет, который волнует многих ее поклонников

В 2016 году Ксения Собчак стала матерью сына, Платона, пишет Politeka.net. Звезда нередко публикует фото своего малыша, чем вызывает споры в сети.

Некоторые утверждают, что мальчик похож на Ксению, другие же видят сходство с отцом, Максимом Виторганом. Однако многие уверены, что Платон похож на своего ушедшего давно из жизни дедушку.

Несколько часов назад Ксения опубликовала архивное фото, на котором она изображена с отцом.

"Люблю тебя. Стараюсь жить как ты всегда учил - свободно, и не оглядываясь на мнение других. Жалко, что ты не увидел Платона, он очень похож на тебя. Вечная память", - написала звезда.

Таким образом телеведущая раскрыла, на кого на самом деле похож ее сын.

За шесть часов пост собрал почти 180 тысяч лайков и много комментариев.

"Ксения, очень трогательно читать такие посты у Вас на странице. Про любовь ♥️", "Ксения, ты ребёнком такая милая и красивая была))))", "Платон реально очень похож", "похож,, на отчима!", "Интересный был человек, Ваш Папа!🙏", "На папу похожа Ксения", "🙏Вечная Память! Природа Мать, когда б таких Людей не посылала Миру- заглохла б нива Жизни...", "такая лапочка 🌼 даааа Платон копия дедушки!", "Ваш сын копия дед!👍⭐️❤️", "И вправду, даже внешне похож! 🔥Хотя сейчас многие конечно напишут иначе 🤷🏻‍♀️💛", "Вашему отцу есть кем гордиться!", "Да такие люди редкость 👍", "Тяжело, когда уходят родители. У меня папа тоже ушёл, меня рядом не было", - написали пользователи сети.

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