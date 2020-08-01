Российская журналистка, телеведущая и бывший кандидат на пост президента Российской Федерации Ксения Собчак решила напомнить соотечественникам о том, что вирус никуда не делся

На своей странице в социальной сети Инстаграм теледива опубликовала совместное селфи с супругом – режиссером Константином Богомоловым, передает Politeka.net.

На обоих – защитные маски. При этом Ксения позаботилась о «карантинном» макияже, подчеркнув косметикой выразительность глаз.

В подписи к фотографии Собчак написала россиянам о скрытой опасности и цене их легкомыслия.

«Коронавирус никуда не ушел, но все почему-то об этом забыли. Кто-то остроумно пошутил: он (коронавирус) – как карьера Валерия Леонтьева, вроде, еще не закончилась, но всем уже пофиг. И это неправильно!!!! Чтобы в сентябре не было второй волны (а опыт Европы показывает, что все к этому идет), нужно ходить в масках! Это – единственный способ обезопасить других людей, ведь вы можете даже не знать, что являетесь переносчиком!!! Пожалуйста, берегите себя! Вторая волна - в ваших и наших руках))) точнее-ртах))) ❤️❤️❤️», – говорится в тексте.

Однако сравнение вируса с карьерой легендарного певца не всем пришлось по душе.

«Вам так обоим лучше 😂», «Как смешно, фотку в маске сделали и сразу же сняли)))», «А Леонтьева зачем обижать?🤦‍♀️», «Леонтьев то что сделал плохого, даже фигурально 🐎», «Вот эта тряпочка на Вашем лице фикция», «Интересно, сколько стоит такого рода посты. 🤣🤣», «Как можно персонализировать свои "шутки". Коронавирус – как карьера Собчак, вроде никак не развивается, но на Богомолова уже смотрит, как на запасной "кошелечек")», «Вам до Леонтьева, как до Луны)», – пишут пользователи.

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