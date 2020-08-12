Відома співачка Ольга Серябкіна, колишня солістка гурту "Серебро", підкорила довершеними вигинами у міні-сукні

Артистка готується до прем'єри кліпу і вирішила вразити фанатів новим спекотним образом, пише Politeka.net. Ольга позувала в машині, двері якої були відкриті.

Зірка була в блискучому платті, довжина якого була досить відвертою. Співачка розставила ніжки, опустивши між ними руки.

Ольга злегка вигнулася, демонструючи ідеальні вигини. Артистка подивилася в камеру млосним поглядом, на її обличчі не було посмішки.

"Завтра опівночі буде не соромно🎶 🚨", - підписала фото співачка.

Всього за три хвилини пост зібрав понад 2000 лайків і багато коментарів.

"Я мільйонер і мені сподобалося, схвалюю", "найкраща🔥", "нарешті, Ольчик 😍 це буде вибух🔥", "Оленька дорога, я дуже люблю тебе і хочу це сказати тобі кожен день. Ти найкраща на світі. 🔥💎❤❤❤💋🌹🌹🌹", "Аааааа😍😍😍😍тащуусь", "Чекаююю!!!!!!! Дуже", " яка шикарна 😍 чекаююю. Сподіваюся що я все почую 🙈", "Дуже чекаю прем'єру! Порви всіх, крихітко", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Ольга Серябкіна заворожила формами на річковому пляжі.

Співачка одягла чорний купальник, верх якого ледь справлявся з тим, щоб прикрити груди. Маленькі шматочки тканини на тонких бретельках розтягнулися на великих грудях. Пишні принади в настільки відвертому ліфчику виглядали, як можна спокусливо.

Раніше повідомлялося, що Ольга Серябкіна показала фото, зроблене під час прогулянок на скутері.

Дівчина в чорних плавках і жилеті попозувала на водному мотоциклі, при цьому виставила напоказ свої стрункі ноги.

Нагадавши, безсоромна екс-солістка «Серебро» задерла сукню, змусивши чоловіків червоніти

А ще Politeka писала, що екс-солістка "Серебро» підкорила об'ємними сідницями в тісних лосинах

Також Politeka повідомляла, що екс-солістка "Серебро» ледве втримала пишні обсяги в безсоромній сукні