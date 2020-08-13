Просто чудово

Відома модель Альона Омович, яку називають Українською Кардашьян, вразила відвертими кадрами зі СПА-салону

Зірка постійно ділиться своїми гарячими фото в Instagram, демонструючи найапетитніші форми, повідомляти Politeka.net. Цього разу красуня без сорому позувала топлес.

Модель позувала на кушетці в білому халаті, який розчахнула. Як виявилося, Олена була в одних трусиках.

Груди зірка намагалася заховати під кроями білої тканини. Однак великі принади, так і хотіли показатися.

Зірка притиснула руку з телефоном до грудей, щоб зробити селфі в дзеркало.

Модель засвітила в дзеркалі не тільки свої великі форми, але й тонку талію зі стрункими ніжками.

Своє темне волосся Омович прибрала в пучок, щоб ті не заважали.

Вона пограла камерою, навівши її на принади.

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів, оскільки були оприлюднені в сторіз. Однак, за іншими постами можна зробити висновок, що модель користується великою популярністю, адже її пости швидко набирають тисячі лайків і коментарів.

Раніше ми писали, що Олена Омович зараз знаходиться на відпочинку, звідки активно ділиться спокусливими фотографіями.

Так, в одному з останніх постів зірка з'явилася в крихітному рожевому бікіні, яке ледь прикривало груди. Найінтимніші місця приховували лише крихітні смужки тканини.

Раніше повідомлялося, що Олена Омович вбралася в обтягуючий комбінезон сірого кольору, який залишив відкритою її спину і ледь прикрив видатний бюст.

Варто відзначити, що дівчина позує без бюстгальтера, що надає кадрам особливої пікантності.

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