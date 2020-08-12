37-річна актриса Світлана Ходченкова, яка знімалася у фільмах "Квартал 95", збентежила новим образом в "страшній" казці Ренати Литвинової

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала трейлер фільму "Північний вітер" (16+), який вийде в листопаді цього року. Режисером картини виступила Рената Литвинова, яка сама ж і виконала головну роль.

Ходченкова постала в новому фільмі в образі фатальної і холодної красуні. На кадрах дівчина в білій хутряній накидці знімає маскарадну маску, спопеляючи поглядом (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

Користувачі кинулися обговорювати побачене:

"Ви тут знову спокусниця, розлучниця?"

"Щось незвичайне...Цікаво..."

Раніше Ходченкова показала інший образ з цього ж фільму. На ній була сукня з пір'ям, яскравий макіяж і зачіска в стилі 30-х років. Образ підкреслювали яскраво червоні губи.

Нагадаємо, нещодавно зірка фільмів "Квартал 95" серйозно налякала шанувальників одним фото, опублікованим в Instagram. Світлана позувала в легкій світлій сукні, що оголює спину. Таке вбрання актриса вибрала для прогулянки в полі на світанку.

При цьому фоловерів артистки насторожило те, що на знімку вона стоїть дуже близько до отруйної рослини. Користувачі мережі впізнали на знімку борщівник. Головна небезпека цієї рослини в тому, що він може спровокувати сильний опік на шкірі, які вкрай болючий та може довго не гоїтися.

"Світлана, ви прекрасні! Хотіла сказати, що на фото поруч з Вами рослина схожа на отруйний борщівник. Обережніше!", "А поруч борщівник. Від нього опіки бувають дуже великі і навіть шрами залишаються», - попереджали фанати свого кумира.

Нагадаємо, що Світлана Ходченкова спокусливо нагнулася і показала, чому гаряче кави: "обожнюю...".

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