37-річна актриса Світлана Ходченкова, яка знімалася у фільмах "Квартал 95", збентежила новим образом в "страшній" казці Ренати Литвинової
Як передає Politeka.net, зірка опублікувала трейлер фільму "Північний вітер" (16+), який вийде в листопаді цього року. Режисером картини виступила Рената Литвинова, яка сама ж і виконала головну роль.
Ходченкова постала в новому фільмі в образі фатальної і холодної красуні. На кадрах дівчина в білій хутряній накидці знімає маскарадну маску, спопеляючи поглядом (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).
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"Щось незвичайне...Цікаво..."
Раніше Ходченкова показала інший образ з цього ж фільму. На ній була сукня з пір'ям, яскравий макіяж і зачіска в стилі 30-х років. Образ підкреслювали яскраво червоні губи.
Нагадаємо, нещодавно зірка фільмів "Квартал 95" серйозно налякала шанувальників одним фото, опублікованим в Instagram. Світлана позувала в легкій світлій сукні, що оголює спину. Таке вбрання актриса вибрала для прогулянки в полі на світанку.
При цьому фоловерів артистки насторожило те, що на знімку вона стоїть дуже близько до отруйної рослини. Користувачі мережі впізнали на знімку борщівник. Головна небезпека цієї рослини в тому, що він може спровокувати сильний опік на шкірі, які вкрай болючий та може довго не гоїтися.
"Світлана, ви прекрасні! Хотіла сказати, що на фото поруч з Вами рослина схожа на отруйний борщівник. Обережніше!", "А поруч борщівник. Від нього опіки бувають дуже великі і навіть шрами залишаються», - попереджали фанати свого кумира.
Нагадаємо, що Світлана Ходченкова спокусливо нагнулася і показала, чому гаряче кави: "обожнюю...".
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