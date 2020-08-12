Максим Галкін поділився кадрами сімейної прогулянки

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на сторінку артиста в «Instagram». (Щоб подивитися-проскролльте вниз)

Шоумен показав прогулянку з дітьми шестирічними Гарії і Лізою і дружиною Аллою Пугачовою.

"Замок, поле, сім'я, рідний простір #Росія», - підписав кадри артист.

На відео відображено, як зоряне сімейство прогулюється по скошеному полю пшениці і збирає букет.

При цьому на фото видно замок, в якому проживають Галкін і Пугачова з дітьми.

Сімейне дозвілля зіркового подружнього подружжя зі спадкоємцями коментую в мережі.

"Так прекрасно все😍 😍 😍...щастя вам, радості і здоров'я!!🙌 🙌 🙌 і не слухайте злих і заздрісних людців«,» Гарік такий високий став«, " так...запах поля, Землі, серпня...- це особливі відчуття. Важливі", " як це здорово!", "Обожнюю всю вашу сім'ю!❤️ Завжди приємно і цікаво дивитися / читати пости👍", "Покатай нас, Максюша, на тракторі!» ,- пишуть в коментарях.

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