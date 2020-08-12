Максим Галкин поделился кадрами семейной прогулки

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на страницу артиста в «Инстаграм». (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)

Шоумен показал прогулку с детьми шестилетними Гарии и Лизой и супругой Аллой Пугачевой.

«Замок, поле, семья, родной простор #россия», - подписал кадры артист.

На видео запечатлено, как звездное семейство прогуливается по скошенному полю пшеницы и собирает букет.

При этом на фото видно замок, в котором проживают Галкин и Пугачева с детьми.

Семейный досуг звездной супружеской четы с наследниками комментирую в сети.

«Так прекрасно всё😍😍😍...счастья вам, радости и здоровья!!🙌🙌🙌 и не слушайте злых и завистливых людишек», «Гарик такой высокий стал», «Да...запах поля, земли, августа...- это особые ощущения. Важные», «Как это здорово!», «Обожаю всю Вашу семью!❤️ Всегда приятно и интересно смотреть/читать посты👍», «Прокати нас, Максюша, на тракторе!», "Ляпота", "И это прекрасно", - пишут в комментариях.

Напомним, развод Пугачевой и Галкина, скандальная история набирает обороты: шоумен сказал свое слово.

Как сообщала Politeka, развод Пугачевой и Галкина обрастает подробностями, Максим сделал заявление: "Проблемы в звездной семье...".

Также Politeka писала, что Галкин после слухов о разводе с Пугачевой ошарашил новым увлечением: «Всю жизнь думал, что…».