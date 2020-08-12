Жители поселка Грязь прокомментировали слухи о разводе Аллы Пугачевой и Максима Галкина.

В последнее время в светских кругах поговаривают о том, что брак Аллы Пугачевой и Максима Галкина дал трещину. Соседи знаменитых супругов выказали свое мнение по данному поводу, пишет Sobesednik.ru.

Односельчане Галкина и Пугачевой уже наслышаны о последних новостях, однако подтверждать слухи о разводе не торопятся. Жители Грязи отмечают, что звезды тщательно скрывают свою личную жизнь.

«Быть может, они там и ругаются. Но мы никогда их скандалов не слышали. На улице же они вряд ли будут выяснять отношения? А стены в замке – толстенные», - отмечает мужчина по имени Иван.

Местный житель также упомянул о том, что знаменитый замок Максима Галкина в последнее время визуально не менялся. Вечерами в окнах по-прежнему горит свет. Иван отметил, что хотел бы напрямую спросить у именитого юмориста о разводе, но пока не решается.

Другие соседи также не верят в новости о расставании артистов. Так, местная жительница Наталья считает, что если бы звезды разводились, что об этом было бы известно всему поселку. Она также процитировала слова Сергея Соседова, который считает, что примадонна не решилась бы уйти от такого состоятельного мужчины как Максим Галкин.

«Алла Борисовна не настолько глупа, чтобы отказываться от сытой жизни. Ведь сейчас за ее благополучие отвечает Макс. А так придется все делать самой», - разоткровенничалась некая Наталья.

Отметим, что сами звездные супруги стараются избегать темы расставания и не откровенничают ни с журналистами, ни со своими односельчанами.

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