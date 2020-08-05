Российский комик Максим Галкин удивил поклонников своим новым увлечением

Как сообщает Politeka.net, серия фотографий на мотоцикле появилась у артиста в Инстаграм. На фото он был одет в специальную куртку, которую носят мотоциклисты. Комик позировал возле красивого спортивного мотоцикла красного цвета.

«Всю жизнь думал, что боюсь скорости! А вот ведь нет», - разоткровенничался Галкин.

За 20 минут его пост собрал более 30 тысяч лайков. В комментариях ему оставили массу приятных комментариев и слов поддержки.

«Какой красавчик», «Блин, ну какие он есть молодильные яблочки? Все молодеет и молодеет», «Берегите себя», «Какие кудряшки милые», «В экипировке еще моложе стал», «Только ради Бога аккуратней! Очень опасный вид транспорта», «Как Вам удаётся с каждым месяцем выглядеть моложе?», - пишут пользователи сети.

Кстати, кроме фото Галкин показал у себя в сториз, как он катается на мотоцикле.

Отметим, что Галкин купил себе мотоцикл после слухов о том, что он разводится со своей женой Аллой Пугачевой. В СМИ писали, что в звездной тусовке эту тему, якобы, активно обсуждают. Впрочем, сам Галкин позже опроверг эту информацию, заявив, что ему есть чем заняться.

Напомним, что Галкин крепко прижал Пугачеву перед камерой, удивив постаревшим видом: «Вот это любовь…».

Как сообщала Politeka, развод Пугачевой и Галкина обрастает подробностями, Максим сделал заявление: "Проблемы в звездной семье...".

Также Politeka писала, что развод Пугачевой и Галкина, скандальная история набирает обороты: шоумен сказал свое слово.