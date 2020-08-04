Разговоры о возможном разводе Аллы Пугачевой и Максима Галкина до сих пор не утихают
Об этом пишет издание МК.
Выяснилось, что уже и журналистам удалось добраться до шоумена Максима Галкина, чтобы выяснить о возможных проблемах в звездной семье.
Стоит отметить, что ранее СМИ назвали эту тему - главным слухом лета 2020 года в звездной тусовке. Однако ни одного заявления от близких семье лиц, которые бы подтверждали эти опасения, так и не было представлено.
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Разговоры о звездном разводе не прекратились, даже когда эти слухи опровергла концертный директор Аллы Пугачевой. Ведь шоумен и примадонна в последнее время появляются на фото чаще всего раздельно.
Поэтому журналисты решили задать вопрос о разводе напрямую шоумену Максиму Галкину. Но российский юморист эмоционально отреагировал на это.
"Делать мне нечего", - ответил Максим Галкин на вопрос о возможном разводе с Аллой Пугачевой.
Ранее мы рассказывали, что слухи о возможном разводе Аллы Пугачевой и Максима Галкина могут быть частью пиар-кампании.
По словам источников, звезды сейчас счастливы в браке, но этим фейком удобно подогревать интерес публики к Пугачевой и Галкину.
Экстрасенс Виктор Богданов, в свою очередь, уверяет, что Максим Галкин и Пугачева расстанутся уже в следующем году.
«Они договорятся побыть немного врозь, а потом вновь воссоединятся. Но это будет лишь для того, чтобы привлечь к себе внимание», - рассказывал ранее экстрасенс.
Но это будет лишь для того, чтобы привлечь к себе внимание», - добавил он.
Напомним, Галкин показал домашние развлечения с Пугачевой и детьми: "Настоящее семейное счастье".
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