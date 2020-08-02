Шоумен Максим Галкин отреагировал на слухи о разводе с певицей Аллой Пугачевой
Как известно, в СМИ начали появляться слухи о том, что якобы Алла Пугачева планирует развестись с шоуменом Максимом Галкиным.
Некоторые поклонники звездной пары обсуждают их возможную причину развода. Говорили, что юморист стал холоден к супруге, после чего Примадонна якобы уехала от мужа. Слухи об этом появились совсем недавно.
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"Делать мне нечего", – заявил шоумен, отвечая на вопрос о возможном разводе с Пугачевой.
Стоит отметить, что предположения о разрыве отношений звездной пары и правда могут быть только слухами. В последнее время звезды регулярно публикуют в своих социальных сетях общие снимки, на которых они радостны, и нет никакого намека о трудностях в их отношениях.
Ранее, дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза опубликовала в сети трогательную фотографию.
Фото появилось на страничке шестилетней Елизаветы в Instagram.
На кадре звездное семейство предстало в полном составе, мило обнявшись, позировали на камеру.
Напомним, Галкин показал домашние развлечения с Пугачевой и детьми: "Настоящее семейное счастье".
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