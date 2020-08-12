42-річна українська артистка Монро вразила калейдоскопом образів з минулого десятиліття
Як передає Рoliteka.net, травесті-діва опублікувала архівні знімки в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала і руденькою, і в звичному образі блондинки, і навіть пекучою брюнеткою.
На всіх фото Монро виступає на сцені в яскравих і оригінальних нарядах.
"Мій серпень - це завжди час спогадів! Вчора під час прямого ефіру (всі записи зберігаю!) мене запитали, а чи не хочете ви влаштувати великий концерт, з піснями, номерами, стендапом... Ні-а 🤗 Все це було, у величезній кількості, багатьом залишається тільки мріяти. І у мене виходило. Добре, погано, не мені судити, але я завжди виходила на сцену з таким драйвом, що глядача іноді зносило моєю енергетикою😆 Ну ви бачили мене в куражі! Це ж мчить антилопа в пір'ї з накладними віями🙃", - поділилася одкровенням артистка в підписі до кадрів.
Монро зазначила, що в добірці фото з минулого десятиліття, 2007-2009 років, коли вона поступово почала з'являтися на ТБ, але продовжувала активно "виступати і клубитися".
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Користувачі кинулися обговорювати топ образів артистки, не скуплячися на компліменти. Її порівняли з радянськими співачкою Людмилою Зикіною і актрисою Іриною Муравйовою.
"Такий хом'ячок😁"
"А брюнетка дуже навіть)💗"
"Як вам добре."
"Ой ну на останній прям Зикіна ♪"
"😂Дивишся і заряджаєшся позитивом!!!! Здорова самоіронія-те, що доктор приписав 🙌"
"Останнє фото Це Ірина Муравйова у фільмі Карнавал?😍❤️"
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