Известная украинская травести-дива Монро рассказала об аде

Звезда призвала всех поддержать пострадавшую женщину в купе украинского поезда, подкрепив запись черно-белым фото, пишет Politeka.net.

Артистка предстала в, можно сказать, романтическом образе. Волосы Монро были завиты. При этом дива смотрела в камеру, приподняв подбородок. Модель приоткрыла губы, а в зубах держала розу.

Украинская знаменитость смотрела в камеру из-под приоткрытых глаз. Дополнил образ макияж с акцентом на губы.

"Ад существует! И он рядом, как бы мы не пытались спрятаться в своем чудесном, комфортном мире с сытыми близкими, пушистыми кошками и сериалами на Нетфликсе", - начала свою публикацию артистка.

Далее звезда описала случай, который произошел с женщиной в купе поезда, двигающегося в Киев. Данная новость прогремела несколько дней назад - несчастную избил неизвестный и пытался изнасиловать.

"Для молодой, красивой женщины Анастасии, мамы шестилетнего сына, которая села в поезд, чтобы вернуться домой в Киев, в воскресенье жизнь разделилась на до и после", - отметила Монро.

После этого травести-дива выразила недоумение, почему пострадавшей не помогли два проводника и пассажиры.

"Ад существует! И его курируют люди. Без обид, без обвинений, без проклятий... #womensupportingwomen Никого не отмечаю, просто призываю публиковать ч.б. фото в поддержку всех женщин, которые подвергаются насилию", - закончила Монро.

"Спасибо за этот пост, обществу давно пора опомниться, читала, что проводники!!!! Пытались уговорить женщину не сообщать в полицию, поскольку он безбилетный🥺", "Это жизнь ,а она порой жестокая и печальная ,вот так и разбиваются сердца ,жизни есть до и после ,как твои глаза ,на некоторых снимках .Красотка это жизнь 💋", - написали пользователи сети.

Напомним, дерзкая Монро показала топ самых жарких образов для вечеринок

А еще Politeka писала, что неугомонная травести-дива Монро сразила наповал дерзким образом в маске

Также Politeka сообщала, что эпатажная травести-дива Монро в новом образе взбудоражила откровением