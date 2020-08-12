42-летняя украинская артистка Монро впечатлила калейдоскопом образов из прошлого десятилетия

Как передает Рoliteka.net, травести-дива опубликовала архивные снимки в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала и рыженькой, и в привычном образе блондинки, и даже жгучей брюнеткой.

На всех фото Монро выступает на сцене в ярких и оригинальных нарядах.

"Мой август - это всегда время воспоминаний! Вчера во время прямого эфира (все записи сохраняю!) меня спросили, а не хотите ли вы устроить большой концерт, с песнями, номерами, стендапом... Не-а 🤗 Всё это было, в огромном количестве, многим остается только мечтать. И у меня получалось. Хорошо, плохо, не мне судить, но я всегда выходила на сцену с таким драйвом, что зрителя иногда сносило моей энергетикой😆 Ну вы видели меня в кураже! Это же несется антилопа в перьях с накладными ресницами🙃", - поделилась откровением артистка в подписи к кадрам.

Монро отметила, что в подборке фото из прошлого десятилетия, 2007-2009 годов, когда она постепенно начала появляться на ТВ, но продолжала активно "выступать и клубиться".

Пользователи кинулись обсуждать топ образов артистки, не скупясь на комплименты. Ее сравнили с советскими певицей Людмилой Зыкиной и актрисой Ириной Муравьевой.

"Такой хомячок😁"

"А брюнетка очень даже)💗"

"Как вам хорошо брюнеткой."

"Ой ну на последней прям Зыкина 😍"

"😂Смотришь и заряжаешься позитивом!!!! Здоровая самоирония-то, что доктор приписал 🙌"

"Последнее фото это Ирина Муравьева в фильме Карнавал?😍❤️"

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