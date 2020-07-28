Украинская шоувумен травести-дива Монро показала необычный образ с маской

Как сообщает Politeka.net, знаменитость опубликовала новые фото на своей странице в соцсети "Инстаграм".

На них Монро запечатлена в мешковатом длинном платье. Нижнюю часть лица шоувумен закрывает белая маска с узорами в виде птиц, на шее можно заметить ожерелье в виде цепи, а на поясе - небольшую сумку. Пожалуй, самой отличительной деталью образа Монро стал бокал, который она при помощи специального крепления носит на шее.

"Маши и Пети, думайте о тех, кто вам дорог, кто рядом создает эмоциональный комфорт и радость бытия, думайте о себе и своих желаниях, Иногда забегая ко мне в гости на страничку, подпитаться мыслями и впечатлиться фото. И даже, Если вам кажется, что весь мир за вами наблюдает, не обольщайтесь, всем pohuj😄", - поделилась звезда мотивационными мыслями в описании.

Пользователи социальной сети оценили внешний вид и напутствия Монро в комментариях:

"Боже, красотка, монро откуда браслетик зеленый? срочно нужен 😭😍"; "Маска - 🔥🔥🔥.Где брали?😉"; "Креативное крепление бокальчика)) Невероятны)"; "Очень хороший пост"; "Как бы я хотела чтобы было как можно больше людей с таким умом,обаянием, с такой верой в жизнь, с таким стержнем внутри как у вас".

Напомним, травести-дива Монро поразила переменами во внешности, топ горячих образов.

Как сообщала Politeka, неугомонная травести-дива Монро поразила видом в сетке: "Я же Богиня".

Также Politeka писала, что травести-дива Монро изумила видом в плаще на голое тело, Катрин Денев позавидует.