Популярная украинская шоувумен Монро решила рассказать о том, что думает о хейтерах и их упреки

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Живое общение никогда не заменит никакой онлайн, лента в инста и прямые эфиры. Понятно? Слушайте взрослых👆 Ой, мне, после вчерашнего прямого эфира, снова прилетело и за алкоголь в кадре, и я зазвездилась, и вообще: кто ты такая?» — говорится в сообщении.

Так, Монро решила по пунктах разобраться, в чем именно ее обвиняют, и что она про это все думает.

«По пунктам: 👆 Я АбАжАю вкус охлажденного сухого белого, да с сырной тарелкой😋 мммм. Или, красное терпкое, правильной температуры, да с хамонэллой😋 Как вариант - копчености или вяленая утка. Ну про мою любовь к розе можно роман на триста страниц накатать🍷 А Prosecco, хочу, чтобы из крана текло🥂 эти волшебные пузырьки способны доставить неземное удовольствие похлеще, чем оргазмический орга*м🤗 Хотя это и несравнимые истории, Но можно сначала глоточек, а потом в горизонталь😆», — рассказала она.

В то же время Монро призналась, что всегда считала себя звездой.

«По второму пункту претензий: Мои клубнички, звездой я себя чухала всегда😉 пум пум 🙌 Просто раньше, хотела всем угодить и понравиться, а сейчас просто хочу жить в своей системе координат! Не фиг идеализировать людей: меня в частности. Я и помочь могу, и послать без шансов на возвращение. Но опять же, послать еще нужно заслужить», — подчеркнула она.

Не забыла знаменитость рассказать о том, кто она такая.

«Ну а по третьему пункту: Кто такая? #неугомоннаяМонро, приятно познакомиться😍 Яркая, сочная, эмоциональная, успешная. Хотя раньше мялась, я....и не могла титулы вспомнить. Учитесь говорить о себе кратко, точно и лаконично, Но чтобы сразу было понятно, какая от вас польза обществу! Вот 😊», — уточнила Монро.

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