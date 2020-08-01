Украинская шоувумен травести-дива Монро похвасталась своими самыми яркими образами

Как сообщает Politeka.net, знаменитость опубликовала подборку фото на своей транице в соцсети "Инстаграм".

"Свайпайте, рассматривайте и Наслаждайтесь🤗 и только попробуйте сказать, что я не VOGUE🙈. Кстати, близится сентябрь, а значит снова август будет месяцем воспоминаний. Костюмы покажу, архивные видео, фото, истории", - подписала Монро.

Травести-дива выложила сразу девять архивных образов, в которых она появлялась на различных светских мероприятиях. Все они получились яркими, запоминающимися и эпатажными.

На первом фото Монро позирует в джинсовой куртке и прозрачной юбке, часть которой хорошо закрывает только зону бикини. Через плечо она повесила небольшую черную сумочку, которая дополнила образ. На втором снимке шоувумен щеголяет с пышными длинными волосами, в кожаной куртке-косухе с поясом и черном мини-платье. Для этого образа она взяла клетчатую коричневую сумку.

Третий образ получился ярким и в чем-то даже жутким. Монро нарядилась в черное платье с блестками и красными цветами, меховую жилетку и алые сапожки. Голову красотки украшает диадема с черным и красными цветами, а в руках - черная сумка. Четвертый образ: розовый пиджак с обильным декором, стилизованный под фрак, короткое черное платье, высокие сапоги и довольно крупный портфель. На пятом фото Монро позирует в мешковатом платье, подпоясанном шнурком. Ее прямые волосы падают на плечи, на шее красуется большое ожерелье, а в руках - большая сумка.

Для шестого образа Монро надела синее платье до колен с ярким красным поясом и не менее яркой сумочкой. На седьмом фото шоувумен стоит в меховой жилетке и блестящем синем платье с разрезом впереди. Для другого образа знаменитость стала рыжей. Она надела короткое свободное платье с разрезами на бедрах, которое дополнило длинное ожерелье с сердцем. На последнем снимке Монро запечатлена в леопардовых лосинах, в лостнящемся бирюзовом платье, под которым виден черный топ. Она сделал прическу под платиновый блонд с черными прядями.

Пользователи социальной сети оценили подборку фото в комментариях:

"Монро 🔥 ты огонь"; "Вау! Красотка на все 100%"; "Последний парик просто бомба!"; "Монро как наливное яблочко 🤗"; "Очень эффектна❤️😍🥰"; "Всегда на стиле💋💋💋"; "10 фото и не похоже что это вы) на 9 оч похожа на Ирину Билык)"; "На 4ой Таисия Повалий".

Напомним, травести-дива Монро поразила переменами во внешности, топ горячих образов.

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