Відома актриса Тетяна Кравченко, яка зіграла Валюху в серіалі "Свати", розповіла про свої муки

Заяву артистки опублікували на фан-сторінці в «Instagram».

Тетяна Кравченко розповіла, що іноді сомеваетсе в правильності вибору життєвого шляху.

"Каюсь, бували моменти, коли шкодувала, що пішла в актриси. Думала про себе: "потрібно було йти в медичний-зараз не мучилася б своєю незатребуваністю, а приносила користь людям!"Про ці роздуми згадала зовсім недавно, коли знімали останній сезон серіалу «Свати»», - розповіла артистка.

Однак один випадок надав їй впевненості. Якби не колега по серіалу Федір Добронравов, то невідомо, до чого б такі думки артистки привели.

"...одного разу Федір Добронравов приїхав на майданчик серіалу «Свати», світячись від щастя: «Ні, Танюх, непоганим ми все-таки справою займаємося! Уявляєш, син моїх знайомих, у якого лейкемія, взяв з собою в ізраїльську клініку диски із записом наших «Сватів». Так тамтешні доктора очманіли: як тільки хлопчисько подивиться кілька серій - у нього показники крові поліпшуються!",- поділилася актриса.

У мережі Кравченка засипали словами підтримки.

"Що ви, що Ви, Тетяна, ніколи не шкодуйте, ми вас любимо», «ми вас дуже любимо ваш серіал щороку переглядаємо коли їдемо відпочивати на південь ( в машині) і ось зараз мчимо з відпочинку дивимося серію про бананчиков (хакерів бабусь і дідусів)😂», «ви велика молодець, серіал "Свати" це кращий сюжет що я бачила. Знаю всі серії і дивитися тільки в радість», "Свати просто бомба переглянула вже раз десять і ще буду дивитися спасибі всім хто брав участь в зйомках цього серіалу", - пишуть шанувальники Кравченко.

Нагадаємо, що Валюха з "Сватів" накинулася на Добронравова, актор не витримав: "ти що з котушок з'їхала?».

Як повідомляла Politeka, Тетяна Кравченко з квітами на голові ошелешила яскравим чином: "Ось це красуня!».

Також Politeka писала, що Тетяна Кравченко з короткою стрижкою здивувала змінами в зовнішності:»як молоді ми були".