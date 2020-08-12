53-річний російський співак Філіп Кіркоров розпалив публіку небезпечною витівкою
Як передає Politeka.net, артист опублікував у своєму мікроблозі в Instagram свіже відео, в якому постав з несподіваним агрегатом в руках.
Так, Кіркоров, як завжди в яскравому вбранні, вхопився за вогнегасник, яким нібито запалив музичну апаратуру. Після чого грайливо покрутив його, розташувавши у себе між ніг (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).
"Тримайте вогнегасники 🧯на готові! Найгарячіша прем'єра літа'2020 "РОЛЕКС" вже на #youtube🔥", - підписав кадри Філіп.
Користувачі кинулися бурхливо обговорювати побачене. Варто відзначити, не всім "зайшов" даний ролик. Деякі "зафукали" співака за нібито неналежну поведінку. Кіркорова навіть порівняли з німецьким епатажним артистом Тіллем Ліндеманном, який також любить змушувати публіку червоніти.
Бунт проти результатів ЗНО-2020, оголошено доленосний вердикт: до чого повинні бути готові українці
Безсоромна зірка "Квартал 95" в купальнику з насолодою вигнулася, вразивши червоними губками: "Ось це пейзаж!"
Бузова приголомшила видом в одному ліфчику посеред вулиці, пікантне фото: "Що з животом?"
Фігуриста Семенович подражнила пишним бюстом в лазні, купальник ледь не тріснув: "Паритися треба без…"
"Як гаряче🔥"
"краш😻"
"Знову шлак"
"Старий розпусник..."
"Ну, ти безумовно небезпечний ♪ "
"Ууууххх, жарішка 🔥 🔥 Філіп кращий!!👍😉😜"
"Повний відстій. Вам до Тіля Ліндеманна дуже далеко"
"За що 😭 це ж деградація, за що ви, любов моя, підтримуєте це 😭"
"Це у нього заїзд після короновірусу. Болюче!👎"
Раніше ми повідомляли, Кіркоров здивував своїх шанувальників покупкою так званих «грілз» - прикрас для зубів. На цей крок співак пішов заради нового кліпу, в якому також взяв участь відомий російський блогер Дава. Вищезгадане прикраса являє собою накладки на зуби, які користуються величезною популярність серед сучасних представників жанру хіп-хоп.
Нагадаємо, що Басков накинувся на Кіркорова посеред шоу, побивши його букетом, кадри бійки: «Ох, ці шлюбні ігри».
Як повідомляла Politeka, юна дочка Кіркорова закохалася в чужого чоловіка, у обранця є син: "Довелося забрати".
Також Politeka писала, що Кіркоров пристрасно притиснувся до квітучої Ротару, мережа кипить: «На Пугачовій вже був одружений, тепер ...».