53-річний російський співак Філіп Кіркоров розпалив публіку небезпечною витівкою

Як передає Politeka.net, артист опублікував у своєму мікроблозі в Instagram свіже відео, в якому постав з несподіваним агрегатом в руках.

Так, Кіркоров, як завжди в яскравому вбранні, вхопився за вогнегасник, яким нібито запалив музичну апаратуру. Після чого грайливо покрутив його, розташувавши у себе між ніг (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

"Тримайте вогнегасники 🧯на готові! Найгарячіша прем'єра літа'2020 "РОЛЕКС" вже на #youtube🔥", - підписав кадри Філіп.

Користувачі кинулися бурхливо обговорювати побачене. Варто відзначити, не всім "зайшов" даний ролик. Деякі "зафукали" співака за нібито неналежну поведінку. Кіркорова навіть порівняли з німецьким епатажним артистом Тіллем Ліндеманном, який також любить змушувати публіку червоніти.

"Як гаряче🔥"

"краш😻"

"Знову шлак"

"Старий розпусник..."

"Ну, ти безумовно небезпечний ♪ "

"Ууууххх, жарішка 🔥 🔥 Філіп кращий!!👍😉😜"

"Повний відстій. Вам до Тіля Ліндеманна дуже далеко"

"За що 😭 це ж деградація, за що ви, любов моя, підтримуєте це 😭"

"Це у нього заїзд після короновірусу. Болюче!👎"

Раніше ми повідомляли, Кіркоров здивував своїх шанувальників покупкою так званих «грілз» - прикрас для зубів. На цей крок співак пішов заради нового кліпу, в якому також взяв участь відомий російський блогер Дава. Вищезгадане прикраса являє собою накладки на зуби, які користуються величезною популярність серед сучасних представників жанру хіп-хоп.

Нагадаємо, що Басков накинувся на Кіркорова посеред шоу, побивши його букетом, кадри бійки: «Ох, ці шлюбні ігри».

Як повідомляла Politeka, юна дочка Кіркорова закохалася в чужого чоловіка, у обранця є син: "Довелося забрати".

Також Politeka писала, що Кіркоров пристрасно притиснувся до квітучої Ротару, мережа кипить: «На Пугачовій вже був одружений, тепер ...».