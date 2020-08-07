Популярний російський співак Філіп Кіркоров розповів про ситуацію, яка сталася в його родині

Про це пише teleprograma.pro.

Музикант розповів, що його дочка Алла-Вікторія, була закохана під час занять в секції фігурного катання.

Восьмирічної доньки Кіркорова сподобався дворазовий олімпійський чемпіон Євген Плющенко. Фігурист зараз перебуває в родинних стосунках з продюсером Яною Рудковської, у них є син.

"Алла-Вікторія була закохана в принца. Чи не в маленького Гном Гномича, а в старшого Плющенко. Саме тому вона вирішила зайнятися фігурним катанням", - сказав Кіркоров.

Артист додав, що довелося забрати восьмирічну дочку з спортивної секції, пояснюючи це тим, що фігурне катання є травмоопасной дисципліною. Дочка також зацікавлена ​​тенісом.

Нагадаємо, що Алла-Вікторія народилася в 2011 році від сурогатної матері. Крім дочки, у Філіпа зростає син Мартін. Його діти частенько приходять в гості до малят сім'ї Галкіна.

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