Російський співак Микола Басков побився з Філіпом Кіркоровим в ефірі "Вечірнього Урганта"

Як пише Politeka.net, уривок шоу Басков опублікував у себе в Instagram. На відео телеведучий Іван Ургант вручає Баскову букет квітів, але Кіркоров, який сидить пору, починає його відбирати. Басков чинить опір і починає відпихати артиста. Закінчується шоу тим, що виконавці під музику бігають по студії, а Басков б'є букетом тікаючого від нього Кіркорова.

"Шоу-бізнес одним кадром", - підписав відео артист.

За годину пост Баскова подивилися понад 65 тисяч разів. У коментарях стали обговорювати подію.

"Ох, ці шлюбні ігри", "Справжня чоловіча дружба", "квіти в кінці у Філі","ви кращий елемент російського шоу-бізнесу!", "Бійня століття", "спасибі за відео, я дивилася цей випуск було цікаво", "Кіркоров затиснув Баскова", "Ну так смішно! Дорослі чоловіки, а поводяться, як діти!» ,- пишуть користувачі мережі.

Відзначимо, що на початку шоу Басков і Кіркоров теж посварилися. Вони почали штовхатися перед тим, як сісти на диван до ведучого. Ймовірно, це робилося спеціально, щоб підігріти чутки про те, що артисти змагаються один з одним. Насправді, відомо, що співаки дружать.

Нагадаємо, що у Баскова поповнення, співак показав перше фото з малятком на руках: "Прямо копія".

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