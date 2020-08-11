Известный певец Филипп Киркоров и блогер Дава потратили целое состояние на модные украшения для зубов

Филипп Киркоров известен своей любовью к экстравагантным нарядам и украшениям. В этот раз поп-король российской эстрады удивил своих поклонников покупкой так называемых «грилз». Об этом пишет портал Starhit.

Как сообщается, на этот шаг Киркоров пошел ради нового клипа, в котором также принял участие известный российский блогер Дава. Вышеупомянутое украшение представляет собой накладки на зубы, которые пользуются огромной популярность среди современных представителей жанра хип-хоп.

Грилзы нередко изготовляются из ценных металлов и украшаются драгоценными камнями. Так, цена украшений для зубов Филиппа Киркорова и Давы равняется стоимости полноценного видеоклипа. Артисты потратили на данные аксессуары почти 70 тысяч долларов.

Украшения были изготовлены под заказ из чистого золота и дополнены драгоценностями. Судя по всему, поклонники Киркорова и Давы увидят в видеоклипе на песню «Ролекс» много элементов «красивой жизни».

Отдельно стоит упомянуть наряды, к которым Филипп питает особую страсть. На фотографиях со сьемок клипа можно заметить сверкающую одежду из новой коллекции Louis Vuitton, которая увидела свет только 31 июля.

Стоит отметить, что для Давы этот музыкальный клип станет дебютным. До этого блогеру удалось записать несколько совместных песен с российскими знаменитостями. По некоторым данным о дуэте с Филиппом Киркоровым уже давно мечтает возлюбленная Давы – Ольга Бузова.

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