Відомий російський виконавець Філіп Кіркоров притиснув до себе Софію Ротару, яка святкує своє 73-річчя

Як повідомляє Politeka.net, спільне фото із зіркою Кіркоров опублікував у себе в Instagram. Він ніжно привітав артистку з днем народження, написавши їй зворушливі слова. Пост він супроводив фото, на якому обидві зірки виглядали щасливими і молодими.

"З Днем народження, незрівнянна Софія Михайлівна. Сяйте, любіть, зачаровуйте! Любимо, обожнюємо. Пишаюся і дуже дорожу дружбою з вами! Здоров'я і щастя Вашим рідним і близьким. Ваші Кіркорови!",- підписав фото співак.

Варто відзначити, що шанувальники Кіркорова із задоволенням приєдналися до привітань. Вони залишили під фото понад 30 тисяч лайків і купу компліментів.

"Софія Михайлівна, довгих років, божественно незрівнянна і найкрасивіша співачка!", "Прекрасна жінка! Здоров'я і радості їй", "Господи як я її люблю просто кожна пісня в душу","З Днем Народження! Слухайте своє серце, воно не обдурить","Які ви милі на цій фотографії","Які красиві",«Женись, Філіп, тепер на Софії Михайлівні. На Пугачовій вже був одружений, тепер ще на Ротару треба», - пишуть користувачі мережі.

Як відомо, Філіп Кіркоров і Софія Ротару разом знімалися в мюзиклі «Одруження Фігаро». Вони дуже спрацювалися. З того періоду є багато їхніх спільних знімків.

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