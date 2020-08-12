Відома українська модель Алла Костромічова, ведуча "Топ-модель по-українськи", похвалилася образом і розповіла про стереотипи

На фото Костромічова була в білій сукні з пристойним розрізом. З нього виглядали груди, яка перебувала в блискучому бюстгальтері. Образ Алла доповнила стильними чобітьми вище коліна, сидячи на стільці. Волосся модель зібрала в хвіст, показуючи яскравий макіяж. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Людям потрібні стереотипи, їм потрібно вішати ярлики і від чогось відштовхуватися, інакше доведеться напружуватися і багато допускати в своїй голові, а це не зручно", - написала Алла.

Фанати поставили понад 50 тисяч лайків, включаючи дружину Монатіка, і написали коментарі:

"Чудова","слова, ну просто -" не в брову, а в око". Дуже шкода, що наші люди сповнені цих самих стереотипів"," Королева"," ідол"," чарівний образ", " чим зріліше жінка, тим красивіше. Образ бомба", "пік краси", "Образ мега крутий, дуже вам йде)", "Супер мені дуже подобатися вам дуже йде".

Повідомлялося, що українська модель Алла Костромічова побешкетувала на камеру в одному боді.

"Якщо ваша зйомка не схожа на нашу, навіть не кличте..." - коротко йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Костромічова позує в одному боді, ефектно задираючи ногу на камеру.

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