Популярная украинская фотограф Соня Плакидюк, которая является судьей проекта «Топ-модель по-украински», сверкнула красотой в пикантном платье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Выступаю по альтернативным диснеевским принцессам🎬🐇 Вам какую?» — говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Плакидюк позирует в платье с глубоким вырезом, демонстрируя аппетитные формы без белья. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Очень красивая», «Соня, это прямо очень красиво», «Боже какая же вы богиня», «Заверните мне эту с собой на съёмки», «Ну это разрыв сердечка ♥️», «О боги! Это же нереальная красота», — пишут они.

До этого мы рассказывали, что фешн-фотограф и звезда шоу "Топ-модель по-украински" Соня Плакидюк предстала в откровенном образе.

Красотка не перестает баловать своих преданных поклонников. Так, звезда опубликовала горячий снимок в платье с откровенным декольте, а точнее с корсетом.

Наряд открывал виды на пышную грудь, закрывая от глаз самое интимное.

Сверху Соня надела голубую "накидку" с длинными рукавами.

Юбочка на резинке подчеркнула стройную талию красотки.

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