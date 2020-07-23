Популярная украинская фотограф Соня Плакидюк, которая является судьей проекта «Топ-модель по-украински», сверкнула красотой в пикантном платье
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Выступаю по альтернативным диснеевским принцессам🎬🐇 Вам какую?» — говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованном снимке Плакидюк позирует в платье с глубоким вырезом, демонстрируя аппетитные формы без белья. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
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«Очень красивая», «Соня, это прямо очень красиво», «Боже какая же вы богиня», «Заверните мне эту с собой на съёмки», «Ну это разрыв сердечка ♥️», «О боги! Это же нереальная красота», — пишут они.
До этого мы рассказывали, что фешн-фотограф и звезда шоу "Топ-модель по-украински" Соня Плакидюк предстала в откровенном образе.
Красотка не перестает баловать своих преданных поклонников. Так, звезда опубликовала горячий снимок в платье с откровенным декольте, а точнее с корсетом.
Наряд открывал виды на пышную грудь, закрывая от глаз самое интимное.
Сверху Соня надела голубую "накидку" с длинными рукавами.
Юбочка на резинке подчеркнула стройную талию красотки.
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