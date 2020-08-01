Судья проекта «Топ-модель по-украински» Соня Плакидюк похвасталась игрищами с коллегой Аллой Костромичевой

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«В этом сезоне мы разрешаем открывать рот (и не только)», — коротко говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах Плакидюк позирует рядом с коллегой по проекту Аллой Костромичевой, которая хвасталась в кадре идеальными ногами. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников. Среди них была и украинская певица Даша Астафьева, которая написала «Красотки мои».

«просто кекс», «вау, красоточки», «шикардосики», «Ох уж эти ножки», «горячо», «ваши образы всегда нечто нереальное», «У Аллы ноги супер, и вы Соня бомба», «Охххх... аж жарко стало 😅», — пишут пользователи.

Как сообщалось ранее, популярная украинская фотограф Соня Плакидюк похвасталась невероятной красотой в платье с вырезом.

«Выступаю по альтернативным диснеевским принцессам🎬🐇 Вам какую?» — говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на снимке Плакидюк была в облегающем платье, которое максимально подчеркивало ее роскошные формы. Поклонники буквально "засыпали" кумира комплиментами.

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